Rakousko: premiéra lidovců a Zelených, v čele opět Kurz

Sedmnáctičlenný kabinet přichází s ekologickým programem i plánem přísnější kontroly migrace a integrace cizinců. Van der Bellen řekl, že Rakušané i on sám mají od nové koalice velká očekávání. Vláda by se měla „plynule, klidně a svědomitě“ pustit do práce a starat se zejména o důvěru lidí. „Ta není samozřejmá,“ zdůraznil prezident, jenž kdysi Zelené vedl.