Putin píše do Izraele, Rusko chce areál v Jeruzalémě

Ruský prezident Vladimir Putin v dopise zaslaném izraelskému premiérovi Naftalimu Bennettovi vyzval, aby Izrael předal Moskvě církevní areál v jeruzalémském Starém Městě. Napsal to v pondělí web deníku The Times of Israel.