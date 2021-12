Putin chce zabezpečit Rusko. Vměšuje se do cizí země. Odborníci se neshodnou

„Rusko má stále své zájmy na Ukrajině. Snaží se je velmi asertivně prosazovat v posledních šesti sedmi letech od anexe Krymu a v konfliktu, který podporuje na východě Ukrajiny, a z toho lze vyčíst, že mu není protivné nebo cizí jakékoli další počínání, to jest klidně i ta invaze,” soudí Jelen.

Současně ale nabízí druhý scénář vývoje. „Můžeme se domnívat, že to je spíše nějaká hra, kdy prezident Putin chce získat politické body, ať už na mezinárodní scéně, nebo v domácí politice, a je to takový způsob vydírání nebo hry blízké pokeru, kdy on se snaží nějakými kartami donutit ty ostatní, aby udělali ústupky,” vysvětluje.