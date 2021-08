Přepočítali jsme se, uznala americká vláda. Trump vyzval Bidena k rezignaci

Americká administrativa pomalu přiznává, že situaci v Afghánistánu nevyhodnotila správně. Tamní armáda je příliš slabá, připustil americký ministr zahraničí Antony Blinken. Šéf Bílého domu Joe Biden by měl v nejbližších dnech vystoupit s projevem k národu, jeho předchůdce Donald Trump ho mezitím vyzval k rezignaci. Byl to přitom on, kdo o stažení vojsk z Afghánistánu rozhodl.