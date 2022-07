Pellegriniho to k Ficovi příliš netáhne

„Z analýzy Sme vychází, že pro Pellegriniho by to měla být až poslední možnost,“ upozornil list.

„S Robertem Ficem jsem se mentálně i lidsky rozešel. Účast ve vládě, ve které by seděl i on, si nedovedu představit,“ vysvětloval Pellegrini před časem svůj vztah s Ficem.

Když se však letos v květnu v parlamentu hlasovalo o vydání Fica k vazebnímu stíhání, Hlas předsedu Směru podržel. Pellegrini se tehdy nechal slyšet, že nemají žádné záruky, že pokud by vydali jakéhokoli poslance do rukou spravedlnosti, nebyl by to politický revanš.