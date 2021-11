Přibylo 13 502 nově nakažených, rada vlády jedná o zpřísnění opatření

7:42 - Reprodukční číslo, které ukazuje, jak moc je nákaza na vzestupu nebo na ústupu, je 1,21. Pokud je číslo vyšší než 1 znamená to, že epidemie se šíří.

7:31 - V České republice přibylo za středu 13 502 nakažených. To je o 4035 více než před týdnem, znamená to nárůst nově nakažených o 42 procent. Nejhorší situace je v Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

7:13 - Jedná rada vlády pro zdravotní rizika. Probere další opatření proti koronaviru. Nechystají se uzávěry, protože k tomu by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bylo třeba vyhlásit nouzový stav.

6:26 - V Německu se za den potvrdila nákaza u 50 196 lidí, před týdnem to bylo 33 949. Sedmidenní incidence, tedy údaj o průměrném počtu nakažených na 100 000 obyvatel za poslední týden, je momentálně na hodnotě 249,1. Ještě před týdnem to bylo 154,5. Nejvyšší hodnotu incidence dosáhla čtvrtý den za sebou. Opět také vzrostl průměrný týdenní počet osob přijatých s těžkým covidem-19 do nemocnic z 4,31 na 4,61.