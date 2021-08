ON-LINE: V Austrálii přibývá nakažených

6:15 - USA rozpracovávají mechanismus, který by umožnil obnovení cest ze zahraničí do Spojených států a v jehož rámci bude po téměř všech cestujících požadováno dokončené očkování. Kvůli koronavirové pandemii uzavřely USA své hranice pro cizince z mnoha zemí. Za stávajících opatření nemohou do USA cestovat lidé, kteří v posledních 14 dnech pobývali v Číně, schengenském prostoru volného pohybu, do něhož patří i Česká republika, Británii, Irsku, Brazílii, Jihoafrické republice a Indii.