ON-LINE: Německo postihla třetí vlna pandemie, v Brazílii překonal denní počet obětí 2000

6:07 - Nakonec pouze na jednodenní návštěvu Izraele dnes odlétá český premiér Andrej Babiš . V Jeruzalémě bude jednatd se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem, připojit by se měl k premiérům též předseda maďarské vlády Viktor Orbán. Tématem bude zejména očkování proti covidu-19. S izraelským premiérem Babiš probere i možnou českou účast ve fondu na financování výzkumu a vývoje vakcín, na jehož založení se minulý týden v Izraeli domluvili s Netanjahuem rakouský kancléř Sebastian Kurz a dánská premiérka Mette Frederiksenová. S Babišem do Izraele poletí čeští vědci, kteří se setkají s izraelskými osobnostmi, jež vyvinuly experimentální lék proti covidu-19 fungující formou inhalace. V delegaci budou hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal nebo přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice Martina Vašáková.

6:01 - Do konce října mají všichni Australané dostat vakcínu. Plán ovšem počítá s tím, že do té doby mnozí dostanou jen jednu dávku vakcíny od firmy AstraZeneca. Protože výrobce tvrdí, že očkování je nejúčinnější, když se druhá dávka podá s 12týdenním odstupem, znamenalo by to, že se v Austrálii naočkují všichni do konce roku.