Němci jsou připraveni. Očkování spustí zřejmě už příští týden

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn řekl televizi ARD, že první pacienti by preparát mohli dostat „dva až čtyři dny“ poté, co zmíněné instituce látku posvětí. „Naše očkovací centra a infrastruktura jsou připraveny,“ ujistil.

To by znamenalo, že by vše mohlo začít ještě před vánočními svátky. Německý deník Bild hovoří o neděli 27. prosince.