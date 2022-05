Na válce se podepsala změna počasí

Nyní je to jiné. Na donbaských polích půdu vysušuje přívětivé pozdně jarní slunce a čerstvé zelené výhonky mladých plodin se objevují i tam, kde raketové údery zanechaly černé stopy. V mokřadech kolem Slovjansku přehlušují vzdálené zvuky boje kvákající žáby. A jihozápadně od Izjumu ukrajinští obránci vysekali do bohatého drnu nové zákopy, aby se připravili na obranu proti drtivé ruské ofenzivě, píše britský list The Daily Telegraph.