Na Slovensku se množí spekulace kvůli sebevraždě Lučanského

„Co se týče incidentu z desátého prosince, ať je jasné, že lže každý, kdo tvrdí, že si udeřil do oka při cvičení. Pravda je taková, že generál Lučanský ve své cele porušil jistý denní pořádek, na to ho dozorce upozornil, došlo ke slovní potyčce, pak ke strkání. Dozorce si zavolal další tři kolegy a ti ho zbili a dokopali tak, že ho museli převést do nemocnice,“ tvrdí Žitný emotivním rozhovoru pro Pravda.sk.

Lučanský byl začátkem prosince předvolán k výslechu, na který se dostavil až z Chorvatska. Mnozí upozorňují, že pokud by se policejní exprezident cítil vinen, tak by pravděpodobně zůstal v zahraničí a na Slovensko by se nevracel. Po výslechu byl 3. prosince zadržen, obviněn z přijímání úplatků a zneužití pravomocí veřejného činitele. Byla na něj uvalena vazba a umístili ho do prešovské věznice.