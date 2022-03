Na koridory nevěřím, říká žena z Mariupolu

„Musím zpátky do Mariupolu. Mám tam matku, zůstala úplně sama. Devět dnů nevím, co s ní je, jestli má alespoň vodu,“ řekla portálu BBC News, kterému se s ní podařilo spojit.

Sama uprchla na předměstí a nemůže se do města nikomu dovolat. „Jsme pořád ve sklepě, ale ani tady není bezpečno,“ přiznává. „Město je naprosto odříznuté od okolního světa. Máme jen zbytky potravin. Otevíráme poslední. Dochází voda. Snažíme se ji převařovat,“ líčí situaci v krytu. Snahy dostat se k potravinám jsou podle ní bez šance. „Dva obchody vyrabovali vojáci. Nezbylo tam nic,“ dodává.

Mnozí lidé podle ní zůstávají na místě, kde je zastihl první den útoku. „Sousedé se schovali v kanceláři a pět dnů nevycházeli. Při bombardování jim ale zabili dítě. Zemřelo otci na rukou, děvčátko, sedm let. Není to příběh z televize,“ popisuje.

Odjet z města je podle ní možné jen tam, kde jsou Rusové. „Jenom směrem do tzv. Doněcké lidové republiky. Jinam se nikdo nedostane. Od první chvíle jsem nevěřila, že nás nechají odejít. Na žádné koridory nevěřím,“ sdělila. „Naděje, že se nám povede odjet, je jedna k milionu. Bojím se o děti. Pláču. Chci, aby se dítě radovalo ze slunce, už brzy bude jaro a my nemůžeme ani vyjít ven,“ dodala.

Obyvatelé se snaží k blízkým dostat přes sociální sítě. „Viděla jsem včera svůj dům na jednom videu, zatím ještě stojí. Dnes už nevím, co bude. Bojíme se, třeseme se. Řeknete všem, že je tady katastrofa. Střílejí, kam se dá. Všude to lítá. Nevíme, co máme dělat,“ napsala Anna na Facebooku.