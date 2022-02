Morální odpovědnost za utopené migranty nesou Britové, řekl Macron

Když loni v Lamanšském průlivu zahynulo po převrácení lodi 27 lidí, Johnson vyzval Macrona k přijímání migrantů, kteří do Británie vstoupili ilegálně. Podle premiéra by je to odradilo od riskování životů na člunech. Macron návrh odmítl. Prosazuje dohodu mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, podle níž by byli někteří migranti po připlutí do Británie posláni zpět, výměnou za britský příslib, že vpustí stejný počet žadatelů o azyl.