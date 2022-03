Lidi uvězněné v krytech živí dobrovolníci, popisuje reportér Novinek v Kyjevě

O to, aby lidé v krytech měli co jíst a pít, se v Kyjevě starají desítky dobrovolníků. Darované jídlo, pití i léky shromažďují v centru sociální pomoci, odkud je distribuují do stanic metra a dalších veřejných krytů, kde se obyvatelé Kyjeva schovávají před ruským bombardováním a ostřelováním.