Kdy, když ne teď. Skotové hrají o scexit

Je tomu už téměř pět let, co se Britové vyslovili v osudovém referendu pro vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Hesla jako „Dokončeme brexit“ a „Vezměme si kontrolu zpět“ si na ostrovech pamatují doteď. Dnešní volby do skotského parlamentu napovědí, zda ona navrátivší se kontrola vydrží. Jinými slovy: jestli po brexitu nebude následovat „scexit“ – tedy skotské sbohem Spojenému království.