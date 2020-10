Johnson: Británie by se měla připravit na budoucnost bez dohody

Britský premiér Johnson uvedl, že by se Spojené království mělo připravit na to, že s Evropskou unií neuzavře obchodní dohodu. Aby byla dohoda uzavřena, musel by podle Johnsona Brusel přistoupit na „zásadní změny”. Německá kancléřka Angela Merkelová na britského ministerského předsedu naléhá, aby jednání neopouštěl.