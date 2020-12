Japonsko chce víc dětí. Připlatí

V Japonsku není neplodnost úředně pokládána za nemoc, takže si její léčení zatím musejí lidé hradit sami. Páry vyjde jedna léčba na několik stovek tisíc jenů, tedy na desítky tisíc korun. Některé dvojice za opakovanou kúru ale utratí během několika let miliony jenů.

Vláda předloni vyhlásila cíl dosáhnout fertility 1,8 a v tomto úsilí se jí podpora umělého oplodnění zdá rozumným východiskem. Už před více než deseti lety přijal parlament z iniciativy kabinetu zákon, podle něhož na mateřské může zůstat jeden z rodičů do prvního roku dítěte a přitom pobírat až dvě třetiny platu.

Stranou nezůstávají ani velké firmy. Vedení koncernu Macušita, který vlastní proslulé značky jako kupř. Panasonic, vyplácí zaměstnancům nemalé přídavky, které je mají podnítit k tomu, aby měli potomky. V některých letech tvoří tento příspěvek na „řešení celostátního problému poklesu porodnosti“ v elektronickém gigantu většinu celkového nárůstu mezd. Nippon Telegraph & Telephone, největší telekomunikační společnost na tamějším trhu, povoluje zaměstnancům s dětmi do devíti let kratší pracovní dobu, než mají ostatní pracovníci, a to bez snížení platu. Canon zaměstnancům hradí veškeré náklady na léčení neplodnosti.