Izrael zajistí vakcínu všem přeživším holocaust na světě

Složitá mezinárodní operace je podle listu The Jerusalem Post teprve v počátcích. Organizací pověřilo ministerstvo dobrovolnický sbor Shalom Corps, který již oslovil několik přepravních společností.

Premiant Izrael: I kdybychom vakcínu přeplatili, vyplatilo se to Koronavirus

Těm, kteří nemohou opustit svůj domov, chtějí Izraelci zajistit mobilní očkovací týmy. Celou operaci včetně vakcíny mají pomoci financovat židovští filantropové z celého světa. „Nebudeme brát ty vakcíny, co jsou objednané pro Izrael. Zajistíme další,“ vysvětlila Jankelevičová.

Důležité složky armády byly přitom očkovány v řádu hodin, údajně ještě před Vánoci. Hladkému průběhu vakcinace pomáhá velmi dobrá organizace a obrovské nasazení. Z hlavního skladu u Tel Avivu se dostávají vakcíny do očkovacích center do několika hodin. To platí i pro drive-in centrum v Haifě na stadionu, které vzniklo z iniciativy zdravotní pojišťovny Maccabi a má deset přístupových cest k 22 očkovacím místům. Pozitivní roli hraje i specifický systém zdravotnictví. Stát poskytuje péči prostřednictvím čtyř pojišťoven, které si navzájem konkurují.