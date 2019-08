Írán už našel kupce ropy z tankeru od Gibraltaru

Poté, kdy Gibraltar 18. srpna plavidlo propustil, USA prohlásily, že udělají vše pro to, aby zabránily převozu této ropy do Sýrie. Podle společnosti Refinitiv Eikon tanker plující Středozemním mořem v pondělí už nesměřoval do Turecka, jak to naznačovaly údaje o jeho trase z víkendu.