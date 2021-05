Indická krize znervózňuje svět

„Pokud Indii nepomůžeme, bojím se masivního nárůstu případů po celém světě,“ řekl stanici CNN Ashish Jha, děkan z Brownovy univerzity. Nakolik může za rychlé šíření covidu v Indii právě tato mutace, však zatím není zcela jasné – ani to, jak proti ní zabírají různé vakcíny.

Epidemie v Indii navíc ochromila celosvětový očkovací program Covax pro nejchudší země, v němž měly vakcíny vyrobené v Indii klíčovou roli. Poté, co Dillí v březnu fakticky pozastavilo export vakcín, se s několikatýdenním zpožděním dodávek potýká zhruba 60 států, zejména v Africe, podotkl švýcarský list Neue Zürcher Zeitung.

Řada expertů je přitom přesvědčena, že oficiální čísla představují jen zlomek skutečného stavu. „Je to naprostý masakr dat. Ze všech našich modelů vychází, že počet mrtvých musí být dvakrát až pětkrát vyšší,“ citoval list New York Times (NYT) epidemiologa Bhramara Mukherjeeho z Michiganské univerzity, který se na Indii dlouhodobě specializuje.

Tentýž list pak přinesl i výpověď jednoho z pracovníků z krematoria v západoindickém Ahmedabádu, které stejně jako mnoho dalších nyní funguje nonstop. Muž tvrdil, že na přání nadřízených u zemřelých s covidem-10 vyplňuje do formulářů pouze neurčité „nemoc“. Podezření posilují i zprávy z různých částí země, kde přeplněné nemocnice hlásí nedostatek kyslíku i lůžek.

To se týká i metropole Nové Dillí, jehož regionální vláda opakovaně žádá armádu, aby tam boj s epidemií převzala do svých rukou. V drtivé většině se přitom informuje o velkých městech, zprávy o situaci na venkově do médií pronikají minimálně.