Francouzští senioři budou od prosince potřebovat potvrzení o třetí dávce

Třetí posilující dávka vakcíny bude ve Francii předpokladem pro udržení platnosti covidových pasů, u lidí starších 65 let bude vyžadována už od 15. prosince. Od začátku prosince budou třetí dávky k dispozici i lidem nad 50 let. V televizním projevu to v úterý oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron.