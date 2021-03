Francie sází na velká očkovací centra. Promění v něj i obří stadion

„Na lidi, kteří se živí degustací vín, to doléhá mimořádně silně,“ argumentoval Didier Fages, šéf profesního sdružení francouzských znalců vín. Francie zatím očkuje lidi nad 75 let a starší 50 let se závažným onemocněním. Od soboty se budou moci k vakcinaci hlásit i lidé nad 70 let. V polovině dubna se připojí učitelé. Do kampaně se mají zapojit i zubaři a veterináři. Prezident Macron vyzval k urychlení očkování.