Evropská unie považuje Bidenovo chování za zradu

Nejvyšší představitelé Evropské unie (EU) se v pondělí tvrdě opřeli do amerického prezidenta Joea Bidena za to, že podle nich zradil vzájemné transatlantické vztahy. Uvedl to server Politico. Brusel požaduje vysvětlení, proč americká administrativa nejednala s evropskými partnery na rovinu, když připravovala s Austrálií a Spojeným královstvím nový strategický pakt v Indopacifiku.