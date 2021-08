Epidemie ve Francii není u konce, varoval Macron. Země má nejvíc nákaz od dubna

Macronův kabinet kvůli neustupující epidemii po lidech vyžaduje, aby se před vstupem do restaurací, kaváren či při cestování na delší vzdálenosti prokázali takzvaným zdravotním pasem. Attal dnes oznámil, že v některých regionech bude toto potvrzení o prodělání nemoci, očkování či negativním testu potřeba i pro vstup do obchodních center. Už od července platí pro kulturní, společenská a sportovní střediska.

Francie pouští do restaurací jen s QR kódem

„Musíme ukázat, že vakcinace je tou nejefektivnější odpovědí na variantu delta," uvedl prezident a zdůraznil, že na obou ostrovech je plně očkováno okolo 20 procent lidí starších 12 let. V pevninské Francii, která v úterý do Karibiku vyslala okolo 300 zdravotnických pracovníků, je to 66 procent.