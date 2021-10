Choval se jako sériový vrah. V Británii hledají další možné oběti expolicisty Couzense

Jen pár hodin po verdiktu v Couzensově kauze vyzvala policie případné další oběti jeho sexuálních útoků, aby se ozvaly. Jakékoli bližší informace o jeho kriminální minulosti by mohly vyšetřovatelům pomoci.

„Jak asi víte, pokračujeme v pátrání, abychom zjistili, zda se nepodílel na dalších trestných činech. Vzhledem k tomu, že tato vyšetřování stále probíhají, nemůžeme zacházet do dalších podrobnost, ačkoli jsme v tuto chvíli nezjistili nic, co by bylo stejně závažné jako trestné činy, za které byl (ve čtvrtek) odsouzen,” uvedl v pátek mluvčí Scotland Yardu.

Osmačtyřicetiletý policista, který pracoval jako ostraha diplomatických budov, unesl 33letou Everardovou letos v březnu, když se v noci vracela z londýnského Claphamu domů do čtvrti Brixton.

Byl klidný, vraždu měl promyšlenou

Barbarský čin vymýšlel nejméně měsíc. K únosu zneužil své postavení policisty. Ukázal ženě služební průkaz, předstíral, že ji zatýká kvůli porušení karanténních opatření proti covidu-19, a pak ji s policejními pouty na rukou posadil do vypůjčeného auta. Poté ji odvezl na odlehlé místo, kde ji znásilnil, uškrtil. Její tělo položil do vyřazené ledničky, kde ho spálil a ostatky následně vhodil do jezera.

Dva přední odborníci z oblasti kriminologie následně řekli deníku Daily Mail, že je nepravděpodobné, že by šlo o Couzensovu první vraždu.

„Všechno, co jsme se o něm dozvěděli, značí, že to nedělal poprvé (...) Nikdo se takhle nezačne chovat z ničeho nic – vždycky to má nějaký vývoj,” řekl profesor kriminologie David Wilson.

Podle něj se Couzens choval jako zkušený vrah. „Jedna z nejriskantnějších věcí, co udělal, bylo, že jel 80 mílí (128 km) se spoutanou ženou v kufru auta. Takové chování značí, že si myslel, že se mu nemůže nic stát, protože už to asi někdy v minulosti udělal,” pokračoval Wilson.

Pozastavuje se také nad tím, že Couzens mrtvé tělo spálil. „To je dobrý způsob, jak se zbavit důkazů, což opět značí, že to nedělal poprvé,” myslí si.