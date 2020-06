Chorvatsko, Řecko, Itálie. Válka o turisty začíná

Pro země jako Chorvatsko a Řecko představují příjmy z cestovního ruchu dvacet procent HDP . V Itálii a ve Španělsku se tento podíl pohybuje kolem 14 procent. Ve Středomoří se rozjíždí přetahovaná, v níž sice nevyhraje nikdo, ale někteří by mohli alespoň méně prohrát. Některé hotely se do přetahované nezapojí a zůstanou rovnou zavřené.

Podle dřívějších odhadů řecké hotelové asociace by jich v této zemi mohlo být až 30 procent. Ti, kteří se do zápasu pouštějí, však moc zbraní nemají. V důsledku koronavirových restrikcí museli omezit nabídku, zrušit animační programy, dětské kluby a některé plážové atrakce.

„Všichni vědí, že ceny z roku 2019 jsou při nynější slabé poptávce neudržitelné, ale jejich snížení se brání. Jsou si vědomi, že cenová válka by si vyžádala velké oběti,“ napsaly chorvatské noviny Večernji list. Nejde totiž jen o to, že méně návštěvníků přiveze méně peněz, ale také o to, že jejich obsluha bude nákladnější.

V Portugalsku je zaváděno pravidlo, že když se uvolní hotelový pokoj, noví hosté se do něj mohou nastěhovat až po 24 hodinách, poté, co bude vydezinfikován a důkladně vyvětrán. U pláží budou semafory, které budou informovat, zda jsou na nich volná místa.

Velkou neznámou zůstává Turecko. V roce 2019 ho navštívilo 58 milionu turistů a letos to mělo být ještě o dva miliony více. Tamních 1,5 milionu hotelových lůžek u moře však zůstává neobsazeno, přestože v jiných letech v nich bývají hosté od dubna do začátku listopadu.

Pokud by Turecko na trh dovolených v dohledné době vstoupilo, tak by se tím směrem asi přesunula část poptávky a všem ostatním by se dost přitížilo. Podle dosavadních informací to však zřejmě připadá v úvahu až počátkem září.