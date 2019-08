Z delegace íránského ministra ve Stockholmu uprchl novinář

Pro útěk se rozhodl ve chvíli, kdy se dozvěděl, že ho do redakce v agentuře Modž, kde pracuje, přišli policisté zatknout. Fázel se domnívá, že důvodem jeho zatčení bylo zveřejnění seznamu vysokých íránských představitelů, kteří mají dvojí občanství, popřípadě právo k pobytu v zemích, jež Írán řadí k nepřátelským. Jsou to například velká Británie, Kanada či Spojené státy.

Švédské televizi novinář řekl, že svůj útěk předem neplánoval. Rozhodl se prý až poté, co jej kolegové varovali. Využil chvíle, kdy si odešel zakouřit. Byla to prý jediná možnost, jak se odpojit od delegace. Rychle vyběhl z hotelu a v taxi dojel na policejní stanici. „Bylo to velmi obtížné, protože tam bylo 48 strážců, kteří chránili Zarífa a dohlíželi na novináře,“ citoval Fázela list The Times.