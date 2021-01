V Izraeli masově očkují, nakažených ale přibývá více než v ČR

„Před tím, než zasáhla do obrazu mutace, jsme si mysleli, že bychom mohli opustit tuto uzávěru rychleji než předchozí (lockdowny), ale mutace do toho vnesla jinou perspektivu,“ uvedl Nachman Aš. Původně se čekalo že lockdown může trvat jen dva týdny.

Počty nakažených rychle narůstají, i když Izrael masově očkuje, do neděle vakcínu dostalo už 2 116 257 Izraelců, přičemž 309 065 už dostalo obě dávky. Vakcína od firmy Pfizer začne být účinná zhruba dva týdny po podání.

Přes pět tisíc nakažených v zemi zaznamenali už 9. ledna. V neděli 10. ledna byl Aš optimistický, i když počet byl výrazně vyšší než v předcházejících dnech: „Je tu prostor pro optimismus, graf neukazuje exponenciální růst, ale zplošťuje se.“ Aš to tehdy vysvětloval listu The Jerusalem Post, že jsou to následky toho, že nebyl hned zaveden tvrdý lockdowm: „Možná pořád vidíme tento dopad.“