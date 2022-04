V Izraeli a na Západním břehu roste napětí, Palestinci poničili svatyni

Zhruba stovka Palestinců se v sobotu pozdě večer vydala do svatyně, kde je údajně hrobka biblického patriarchy Josefa, založila zde požár a rozbila části hrobky, než ji palestinské bezpečnostní síly rozehnaly. Oznámil to v neděli mluvčí izraelské armády Ran Kochav.

Incident na twitteru odsoudil izraelský ministr obrany Benny Gantz i šéf izraelské diplomacie Jair Lapid. Gantz uvedl, že Izrael škody co nejdříve odstraní, a dodal, že očekává posílení bezpečnosti ze strany palestinské samosprávy, kterou o tom informoval.

Svatyně, která je podle některých názorů místem posledního odpočinku biblického patriarchy Josefa, ač někteří historici to zpochybňují, leží na okraji Nábulusu na okupovaném Západním břehu Jordánu. Nachází se v takzvané zóně A, která je oficiálně plně pod palestinskou samosprávou.

Muž, který zemřel, byl členem teroristické skupiny Islámský džihád. Izraelci prováděli razii kvůli čtvrteční střelbě v Tel Avivu. Při útoku zemřeli tři lidé, izraelská policie atentátníka zastřelila. Izrael později oznámil řadu opatření, která mají zpřísnit kontrolu nad oblastí Džanínu, včetně uzavření izraelských přechodů do města, omezení vstupu a odchodu z města a zvýšení bezpečnostních kontrol v oblasti.

„Uděláme vše, co bude třeba, tak dlouho, jak to bude nutné, a kdekoli to bude nutné, abychom obnovili bezpečnost," řekl náčelník generálního štábu armády Aviv Kochavi.