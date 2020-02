Už nebudeme zastavovat uprchlíky mířící do Evropy, zní z Turecka

Evropa zažila v roce 2015 masovou migrační vlnu, kdy do EU dorazilo přes milion běženců, z toho na 860 000 přes Řecko. Přiliv utečenců touto trasou pomohla od roku 2016 výrazně omezit dohoda EU s Tureckem. Ankara zpřísnila hraniční kontroly výměnou za finanční pomoc z Bruselu, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do EU. Bezvízový styk zatím zaveden nebyl a ani vstupní jednání nepokročila. V posledním roce se ale počet příchozích migrantů do EU, konkrétně do Řecka z Turecka, opět zvýšil.