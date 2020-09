Konvoj americké armády, který se stáhl ze Sýrie do Iráku v Iráku. Foto: Ari Jalal, Reuters

Konvoj americké armády, který se stáhl ze Sýrie do Iráku v Iráku. Foto: Ari Jalal, Reuters

Konvoj americké armády, který se stáhl ze Sýrie do Iráku v Iráku. Foto: Ari Jalal, Reuters

USA stáhnou do konce září z Iráku 2200 vojáků

Spojené státy plánují do konce měsíce zredukovat počet vojáků nasazených v Iráku z dosavadních asi 5200 na 3000. Oznámil to ve středu americký generál Frank McKenzie, který velí operacím USA na Blízkém východě. Krok přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump ostře kritizoval vedení americké armády, které prý ”nechce dělat nic jiného než vést války”.