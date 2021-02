USA jsou ochotny se vrátit k jaderné dohodě s Íránem

Ministerstvo zahraničí Spojených států později podle agentury AP uvedlo, že USA jsou připraveny jednat s Íránem a dalšími zeměmi ohledně návratu k dohodě z roku 2015. Americká diplomacie řekla, že by přijala případné pozvání Evropské unie k jednání s dalšími účastníky původní úmluvy.

Maas to komentoval slovy, že si Írán ”zahrává s ohněm„ a ohrožuje šanci, že se USA vrátí k dohodě z roku 2015, od které za vlády Donalda Trumpa v roce 2018 odstoupila americká administrativa a obnovila sankce na Írán. Kromě USA a Íránu podepsaly dohodu Francie, Británie, Německo, Rusko a Čína.

!To my jsme udrželi v minulých letech tuto dohodu při životě a nyní podporujeme USA v jejich návratu k dohodě. Kroky, které udělal a v nejbližších dnech chce Teherán udělat, ničemu nepomáhají. Ohrožují americký návrat. Čím větší politický tlak bude vyvíjen, tím těžší bude najít řešení,” řekl Maas. Ministři se shodli, že vypovězení spolupráce s MAAE je nebezpečné, a vyzvali Teherán, aby nepodnikal žádné další kroky omezující inspekce.