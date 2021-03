Papež se modlil v poničeném Mosulu, mši celebroval v Irbílu

Do Irbílu, správního střediska částečně autonomního iráckého Kurdistánu, papež přicestoval už brzy ráno. Přivítal ho tam prezident Ničirvan Barzání a další místní představitelé.

Z Mosulu papež odcestoval do Karakoše, střediska místní křesťanské komunity. Se stovkami místních křesťanů se setkal v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, který těžce poškodili teroristé z IS. Setkání provázela svědectví z dob okupace IS, kvůli které křesťané museli opustit město. „Kromě budov je nutné obnovit i vztahy,” uvedl papež a vyzval tamní křesťany, aby hájili své kořeny, ale aby byli také schopni odpouštění.