Konflikt mezi Tureckem a Sýrií může přerůst ve válku

Stroj dostal přímý zásah, když letěl nad venkovskou oblastí na západě provincie Aleppo. Dopadl do zóny deeskalace v sousední provincii Idlib.

Turecko podle organizace SOHR monitorující dění vyslalo do Idlibu 6500 vojáků jako posily. Mají pozice bránit proti postupující syrské armádě, které obklíčila několik tureckých pozorovacích stanovišť. Turecko je odmítlo opustit.

„Vše na zemi ukazuje, že jedinou překážkou před režimními silami jsou turečtí vojáci,“ uvedl komentátor tureckého listu Hürriyet Barcin Yinanc. Turecko posílá vzkaz, že Sýrii neopustí, protože by ztratilo vliv na její budoucnost. Svou přítomnost může použít jako páku na syrský režim, aby omezilo bezpečnostní hrozby ze strany Damašku.

Už dříve Erdogan vyzval Syřany, aby se vrátili k dříve domluvené linii dotyku, to by ovšem znamenalo, že by přišli o klíčovou dálnici.