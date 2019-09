Írán prodal ropu z ostře sledovaného tankeru

Írán oznámil, že sporný tanker Adrian Darya 1 dorazil do cíle a náklad ropy je prodán. Informoval o tom v neděli mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbás Musáví. Neřekl ale, kam loď nakonec doplula. Úřady dříve tanker zadržely na Gibraltaru kvůli podezření, že veze ropu do Sýrie. Propuštěna byla po slibu, že do Sýrie nepopluje. Podle satelitních záběrů se ale loď naposledy vyskytovala právě u syrského přístavu Tartús.