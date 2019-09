Írán bude USA ignorovat

Rozhovory by podle Chameneího byly vítězstvím pro politiku „maximálního tlaku” na Írán ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ta se zaměřuje na sankce a izolaci země. Jednání s USA Teherán dlouhodobě podmiňuje zrušením amerických sankcí.

Přesto se spekulovalo, že by se Donald Trump mohl v OSN setkat se svým íránským protějškem Hasanem Rúháním, uvedla agentura Bloomberg. Trump už v neděli dal v tweetu najevo, že se to nestane: „Falešné zprávy říkají, že jsem ochoten se sejít s Íránem. Za žádných podmínek. Je to nepřesné tvrzení jako obvykle.“