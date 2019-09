Trump: Máme nabito a pachatele známe

Ropná zařízení Abkajk a Churajs v Saúdské Arábii zachvátil v sobotu požár poté, co je zasáhly střely z bezpilotních letounů. K útoku se přihlásili jemenští povstalci z etnika Húsíů.

Šéf Bílého domu v pondělí Írán coby viníka výslovně nezmínil. Dodal nicméně, že USA jsou vojensky připraveny. Šlo o první varování, že USA by mohly na úder proti největší rafinerii na světě odpovědět silou. Útoky snížily produkci ropy o 5,7 milionu barelů denně. Pokles odpovídá asi polovině denní těžby země a více než pěti procentům globálních dodávek ropy

Americký prezident v pondělí také schválil uvolnění ropy ze strategických rezerv, pokud by to bylo potřeba. Trump to řekl po jednání Národní bezpečnostní rady, kterého se v Bílém domě zúčastnil i viceprezident Mike Pence, ministři zahraničí Mike Pompeo a obrany Mark Esper.