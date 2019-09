Ganc a Netanjahu začnou jednat o velké koalici

Ganc a Netanjahu spolu v prezidentské rezidenci jednali přes dvě hodiny, nejprve společně s izraelským prezidentem, poté sami a Rivlin se k nim opět připojil až ke konci, popsal izraelský deník The Times of Israel. Ve společném prohlášení zástupci Likudu a Modré a bílá uvedli, že rozhovory o koaliční vládě budou zahájeny v úterý.

Prezident má kandidáta na post premiéra, který sestaví vládu, vybrat do středy. V neděli zopakoval, že je pro stabilní vládu národní jednoty Likudu a Modré a bílé. Ve 120členném parlamentu by měla 64 mandátů. Rivlin svůj názor opřel o tvrzení, že většina Izraelců si nepřeje třetí volby, které by se musely konat v případě, že by koaliční jednání znovu selhala, jako tomu bylo po volbách dubnových.