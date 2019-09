Arabské strany podpoří Bennyho Gance, aby odstavily Netanjahua

I tak ale hraje podpora arabských poslanců důležitou roli v tom, koho pověří prezident Reuven Rivlin sestavením vlády. Když Netanjahu navrhl, že by se ustavila velká koalice, Rivlin jeho slova uvítal, jenomže Ganc je odmítl. Nechce ustavit vládu, ve které by usedl do křesla premiéra Netanjahu, jenž čelí korupčnímu skandálu. Nelíbila se mu ani idea, že by se s Netanjahuem v čele vlády střídali. [celá zpráva]