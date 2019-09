Netanjahu vyzval k ustavení velké koalice

Nabídka na širokou koalici přišla poté, co Netanjahu uznal, že podle současného rozložení křesel v parlamentu nebude schopen sestavit pravicovou vládu: „V průběhu volební kampaně jsem volal po vytvoření pravicové vlády. Lituji, ale volební výsledky ukazují, že to není možné. Benny, musíme vytvořit širokou vládu jednoty, nejlépe dnes. Národ od nás od obou očekává, že se zachováme zodpovědně a budeme spolupracovat.“

Izraelský list The Times of Israel napsal, že Modrá a bílá by se svými levicovými spojenci v rámci koalice byla schopna obsadit 44 křesel, protože není jasné, zda ji podpoří arabské strany, které mají 12 mandátů. Pravicová a náboženská koalice kolem Likudu by zase mohla kontrolovat křesel 56. Nová vládní koalice ale musí mít v parlamentu většinu minimálně 61 hlasů.