Bojovníci Tálibánu dostali rozkaz vstoupit do Kábulu

„Tálibánci vstupují do města ze všech stran,“ řekl bez dalších podrobností agentuře Reuters ministr vnitra Abdal Sattár Mírzakvál.

„Nařídili jsme svým bojovníkům, aby vstoupili do oblastí Kábulu, ze kterých odešli naši nepřátelé, a do oblastí, kde existuje riziko krádeží a loupeží,“ uvedl na Twitteru mluvčí bojovníků Tálibánu Zabihulláh Mudžahíd. Občané Kábulu by se podle něj neměli strachovat.