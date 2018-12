aš, Novinky

Věrohodnosti zprávě dodal prezident Donald Trump, který uvedl, že po porážce Islámského státu (IS) není potřeba v Sýrii zůstávat.

Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová pak potvrdila, že začala další fáze stahování amerických vojáků ze Sýrie: „Jak přecházíme do další fáze kampaně, začali jsme s návratem vojáků Spojených států domů. Před pěti lety byl IS velmi mocnou a nebezpečnou silou na Blízkém východě a nyní Spojené státy chalífát porazily.”

Řekla to krátce poté, co americký prezident Donald Trump uvedl na Twitteru, že po porážce Islámského státu není důvod v Sýrii zůstávat. „Porazili jsme IS v Sýrii, což byl můj jediný důvod být tam za mé vlády.“

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. prosince 2018

Sandersová však upřesnila, že boj s radikály nekončí: „Tato vítězství nad IS v Sýrii nejsou signálem konce globální koalice proti (IS) nebo její kampaně.”

Podle mluvčí Spojené státy se svými spojenci “budou pokračovat ve spolupráci, aby odepřely radikálním teroristům území, podporu, finanční zdroje“. Hlavně jim však neumožní infiltraci na Západ.

Armáda se stažením spěchat nechtěla



Americký prezident o stažení vojáků ze Sýrie mluvil už v březnu, kdy řekl, že by chtěl, aby američtí vojáci opustili Sýrii brzo.

Trump se svým vyjádřením přišel poté, co v pátek kurdsko-arabské Syrské demokratické síly (SDF) dobyly za podpory letectva Američany vedené mezinárodní koalice město Hadžín, považované za poslední větší baštu IS na východě Sýrie. Experti však nadále nepovažují Islámský stát za poražený.

Zvláštní Trumpův vyslanec v koalici zemí proti IS Brett McGurk po operaci u Hadžínu proti pěti tisícům bojovníků IS řekl: „Nikdo neříká, že (bojovníci IS) zmizeli. Nikdo není tak naivní. Chceme zůstat stát na zemi a ujistit se, že v těchto oblastech může být udržena stabilita.“

Americký ministr obrany James Mattis i další představitelé Spojených států v minulosti opakovaně vyjádřili názor, že americké jednotky by se zatím neměly stáhnout, aby neumožnily opětovné posílení IS.

Stažení USA chtějí i Rusové



Východně od řeky Eufrat působí asi dva tisíce amerických vojáků, kteří podporují milice SDF. Jejich stažení si přeje syrský režim Bašára Asada, který je považuje za „okupanta“. Jeho cílem je sjednotit celou Sýrii, tedy i s Kurdy obývanými oblastmi, i když za prioritnější považuje ovládnutí provincie Idlib ovládané vzbouřenci. Syrský ministr zahraničí Valíd Mualim v úterý řekl agentuře SANA, že Sýrie musí být jednotná a není možná žádná federace.

I Turecko si přeje stažení amerických jednotek, protože milice SDF považuje za teroristickou organizaci, která je spojena se zakázanou tureckou separatistickou Stranou kurdských pracujících PKK. Aktuálně proti SDF zahájilo novou operaci.

Stažení amerických vojáků chce i klíčový spojenec Asadova režimu Rusko. Minulý týden si na americkou přítomnost a americké akce písemně stěžoval i ruský ministr obrany Sergej Šojgu v dopise, který zaslal svému americkému protějšku Mattisovi. [celá zpráva]

USA mají dalších 5200 vojáků nyní také v Iráku u hranic se Sýrií, kde rovněž stále operují zbytky členů IS.