Moskva protestuje proti americkým vojákům v Sýrii a pašování ropy do Turecka

Na postup USA v Sýrii si minulý týden stěžoval v dopise americkému ministrovi obrany Jimu Mattisovi jeho ruský protějšek Sergej Šojgu. Uvedla to ruská Nězavisimaja gazeta, podle které Pentagon neodpověděl na výhrady týkající pašování nelegálně vytěžené ropy do Turecka i na to, že oblast východně od Eufratu dál kontrolují Američany podporované kurdsko-arabské Syrské demokratické síly (SDF).