„Když vysoce zkušení veteráni Al-Káidy pořád sedí v Sýrii mezi masami frustrovaných džihádistů, kteří se ocitli v prázdnu bez tvrdých vůdců, jen blázen by si myslel, že tam sedí jen tak,“ uvedla organizace SITE monitorující džihádisty. Podotkla taky, že se v Al-Káidě dostává do popředí Usámův syn Hamza bin Ládin, který se obrací na novou generaci džihádistů.

Páteří skupiny Haját Tahrír aš-Šám, která ovládla Idlib na konci července, je Fronta an-Nusra, která byla napojená na Al-Káidu. Z provincie vytlačila soupeřící skupinu Ahrár aš-Šám a přijala do svých řad bojovníky menších uskupení. [celá zpráva]

V září se skupina pokusila rozšířit své území, když zaútočila v sousední provincii Homs na ruské jednotky, na což Rusové tvrdě odpověděli. [celá zpráva] V Idlibu začali operovat i Turci, ale zdá se, že se nepokouší skupinu odstavit od moci. [celá zpráva]

Radikálové verbují

Sunnitští radikálové přitom verbují do svých řad další bojovníky. A nejde jen od veterány z bojů posledních let. Využívají toho, že nepřátel je více. Kromě západu a monarchií na pobřeží Perského zálivu taky tradiční nepřítel v podobě šíitů. Ti za podpory Íránu rozšiřují svou moc v Iráku a bojují v Sýrii. Írán se snaží vytvořil pás ovládaný šíity, který by sahal od Iránu přes Irák a Sýrii až k Libanonu, kde sídlí jím podporované hnutí Hizballáh.

Verbování usnadňuje i to, že rozsáhlé oblasti Iráku a Sýrie jsou po válce s Islámským státem zcela zničené, k čemuž nemalou měrou přispěly americké nálety. V troskách je většina iráckého Mosulu, syrské Rakky i iráckých měst Fallúdža a Ramádí. Jen Američany vedená koalice za tři roky podnikla skoro 25 000 náletů v Mosulu. K tomu je potřeba podle CNN připočítat irácké, syrské a ruské nálety i útoky ruskými raketami s plochou dráhou letu.

Obnova zničených měst si vyžádá miliardy dolarů, které nemá ani Sýrie, ani Irák. V obou zemích jsou milióny uprchlíků a dětí, kterým se nedostalo úplného vzdělání, mnohé ale byly indoktrinovány IS.

V Iráku byly podle OSN vyhnány přes tři milióny lidí a 600 000 dětí rok nebo více nechodilo do školy. V Sýrii bylo vyhnáno 6,5 miliónu lidí včetně 2,8 miliónu dětí. Dalších pět miliónu Syřanů emigrovalo.

V zoufalé situaci se mohou přidat k radikálům, kteří jim dají nejen náplň života, ale taky prostředky a mnohdy dokonce dokážou zajistit i základní funkce společnosti.