Agentura Anadolu zveřejnila i mapu s umístěním základen, počty mužů na nich i jejich vybavení a výzbroj. Dodala, že tyto základny jsou „obvykle z bezpečnostních důvodů skryté, takže se těžko detekují“.

Serveru The Daily Beast turečtí zpravodajci potvrdili, že údaje zveřejněné agenturou Anadolu jsou správné.

Anadolu informovala také o už dříve známých stanicích, jako je vrtulníková základna u Harab Isku poblíž Kobani vybudovaná v březnu 2016 nebo základna Abú Hadžár v oblasti Rimalan na úplném východě Sýrie či dvě u Kámišlí. [celá zpráva]

Anadolu za nejvýznamnější základnu označila Rimalan v provincii Hasaka, která vznikla v říjnu 2015. Jde o velké letiště, kde mohou přistávat i transportní letadla C-130 Hercules se zbraněmi pro kurdské milice. Je jednou ze dvou cest, jak se do země mohou dostávat, druhá je po silnici z Iráku.

Tři základny jsou v provincii Hasaka, všechny využité pro výcvik kurdské milice. U dvou Anadolu uvedla i počet amerických vojáků.

Tři další jsou v provincii Rakka. Na dvou jsou příslušníci francouzských speciálních sil, jedna slouží jako komunikační centrum pro mezinárodní koalici bojující s IS. Jejím účelem je narušovat komunikaci IS.

U Manbidže, který YPG osvobodila loni v srpnu, jsou dvě americké základny, odkud se vysílají hlídky, které mají podle Anadolu chránit příslušníky YPG. Turecko si nepřeje, aby milice YPG působila západně od řeky Eurfatu, a už loni hrozilo útokem na Manbiž, zbránili mu v tom Američani i Turci.

Některé posty je těžké detekovat, protože vypadají jako obytné čtvrti, tábory PKK/YPG nebo továrny, napsala turecká tisková agentura.

Na osmi základnách jsou podle ní důstojníci odpovědní za „nálety a dělostřelecké ostřelování, vojenští poradci a instruktoři i plánovači operací.“

„Vybavení zahrnuje dělostřelecké baterie s vysoce pohyblivými vícehlavňovými raketomety, různá mobilní zařízení pro zpravodajské účely a obrněná vozidla, jako jsou Strykery pro běžné hlídkování,” napsala.

Anadolu zdůraznila, že základny jsou na „území syrské teroristické skupiny PKK/PYD“, přičemž spojila syrskou kurdskou Sjednocenou demokratickou stranu PYD, jejímž vojenským křídlem jsou milice YPG podporované Američany, se zakázanou teroristickou tureckou Kurdskou stranou pracujících PKK. V pondělí totiž turecká bezpečnostní rada uvedla: „Ukazuje se, že obě jsou stejná organizace“. Podle ní si navzájem předávají zbraně.

Turecku dlouhodobě vadí, že USA podporují milice YPG, které nyní vedou útok na hlavní město Islámského státu Rakku.

Spojené státy se snažily, aby se některé údaje zveřejněné Turky dále nešířily. Vyzval k tomu mluvčí operace Inherent Resolve Jose Scrocca: „„Zveřejnění takového typu informací může poskytnout citlivé taktické informace nepříteli, což by mohlo ohrozit koalici a její partnerské síly. Zveřejnění takového typu informací by bylo profesionálně nezodpovědné a budeme požadovat upuštění od šíření informací, které by mohly dostat koaliční síly do nebezpečí života.“

Aaron Stein z Atlantické rady řekl na tureckou adresu tvrdě: „Síly Spojených států berou ochranu vážně. Turecká vláda to ví, a přesto se rozhodla nechat uniknout lokace amerických bází v Sýrii. Těžko to nevidět jako s...me na vás.“