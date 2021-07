Zřícený bytový dům na Floridě půjde k zemi. Úřady přerušily pátrání po přeživších

Demoliční čety začaly v sobotu odpoledne místního času navrtávat do budovy díry a připravovat ji na umístění výbušnin. Pozastavení pátracích a záchranných operací je podle Jadallaha nezbytné kvůli bezpečnosti záchranářů , jelikož vrtání by mohlo způsobit náhlé zřícení objektu, uvedla agentura AP.

Úřady rozhodly o demolici zbývající části objektu kvůli obavám z blížící se tropické bouře Elsa, která nyní postupuje Karibikem k pobřeží Floridy. Panují obavy, že zbytek budovy by se mohl kvůli přírodnímu živlu sám nekontrolovaně zřítit.

Guvernér Floridy Ron DeSantis, který vyhlásil v 15 okresech Floridy kvůli bouři stav nouze, uvedl, že budova je nestabilní. „Pokud bude budova zbourána, ochrání to naše pátrací a záchranné týmy, jelikož nevíme, kdy by se to mohlo zřítit,” uvedl DeSantis.