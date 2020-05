Zlí psi a zbraně. Trump hrozil demonstrantům před Bílým domem

K zásahu dále Trump poznamenal, že tajná služba pravidelně a "rychle jako kouzlem" střídala agenty v první linii, že mladé agenty nasazení bavilo a posloužilo jim k jejich výcviku a že nikomu se nepodařilo dostat přes plot. "Pokud by se jim to podařilo, přivítali by je ty nejzlejší psi a nejstrašlivější zbraně, jaké jsem kdy viděl," uvedl Trump.