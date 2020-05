Ve 100 letech zemřela žena prvního amerického astronauta, nakazila se koronavirem

John Glenn do vesmíru letěl dvakrát. Poprvé na palubě lodi Friendship 7 20. února 1962 jako první Američan obletěl Zemi. Před ním se do vesmíru dostal 5. května 1961 už Alan Shepard, ale ten Zemi neobletěl.

Podruhé se námořní pilot Glenn, který bojoval v Pacifiku a pak v korejské válce, dostal do vesmíru v říjnu 1998 na palubě raketoplánu Discovery. To mu bylo 77 let a stal se nejstarším astronautem v historii. Tehdy se zkoumal vliv letu do vesmíru na starého člověka.