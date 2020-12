V USA podlehlo covidu skoro 3000 zdravotníků, třetina neměla dobré ochranné pomůcky

Zdravotní sestra Dania Limapvé (vpravo) pomáhá v losangeleské nemocnici své kolegyni Adrianě Volynskyové si navcléci ochranný oděv. Foto: Jae C. Hong, ČTK/AP

Ve Spojených státech zemřelo už 2921 zdravotníků nakažených novým koronavirem, plyne z dat specializovaného webu Lost on the frontline, kterou provozuje agentury Kaiser Health News (KHN) a list The Guardian. Třetina z nich neměla dobré ochranné pomůcky.