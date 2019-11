USA sníží platby do NATO

Americká vláda se chystá podstatně omezit své příspěvky do pokladny Severoatlantické aliance. Uvedla to ve středu televize CNN s odvoláním na americké činitele a zdroje NATO. Dosud tvoří americký příspěvek 22 procent přímých odvodů do alianční pokladny, snížit se má na 16 procent.